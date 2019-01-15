2019-01-15T20:36:11+03:00
Политика

Госдума не видит оснований для возвращения России в ПАСЕ

Думский комитет по международным делам подготовил проект заявления «О ситуации вокруг участия РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы»
Дарья ИВАШКИНА
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Госдума не видит оснований для возвращения России в ПАСЕГосдума не видит оснований для возвращения России в ПАСЕФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 15 января, появилась информация о том, что комитет Госдумы по международным делам подготовил проект заявления «О ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)». Как стало известно, в этом документе предлагается не направлять делегацию РФ на январскую сессию ПАСЕ и оставить в силе решение о заморозке выплаты взноса в бюджет Совета Европы.

Так, в проекте отмечается, что никаких существенных подвижек в позиции ассамблеи нет. «В этой ситуации Госдума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов РФ в бюджет Совета Европы (СЕ)», - цитирует заявление ТАСС.

Кроме того, в документе депутаты обвинили ПАСЕ в грубом нарушении прав России как члена СЕ при принятии решений в 2015 году о лишении нашей делегации ключевых полномочий в ассамблее и заявили о необходимости приведения регламента ПАСЕ в соответствие с уставом Совета Европы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 января Госдума получила от ПАСЕ письмо с предложением сформировать делегацию для участия в зимней сессии ассамблеи, которая открывается 21 января во французском Страсбурге.

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