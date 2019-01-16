2019-01-16T02:13:03+03:00
Политика

Лидер Лейбористской партии внес в парламент предложение о вотуме недоверия правительству Мэй

Джереми Корбин назвал отказ палаты общин Британии поддержать премьера «крупнейшим поражением» кабмина с 1920-х годов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер Лейбористской партии Джереми КорбинЛидер Лейбористской партии Джереми КорбинФото: REUTERS
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Во вторник, 15 января, лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин сообщил, что он внес в парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству во главе с премьером Терезой Мэй.

Такое заявление он сделал после того, как парламент отверг предложенный главой кабинета министров вариант соглашения с Евросоюзом по условиям Brexit.

«Это крупнейшее поражение правительства в парламенте с 1920-х годов. Правительство не смогло найти общий язык с остальными партиями», - заявил Джереми Корбин.

«Я вношу предложение об объявлении вотума недоверия. Оно будет обсуждаться завтра, и парламентарии получат возможность высказать свои взгляды относительно некомпетентности правительства», - приводит его слова РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, против плана Терезы Мэй проголосовали 432 британских парламентария, поддержали же документ только 202 депутата. Теперь шансов на «мягкий» выход Соединенного Королевства из ЕС в конце марта этого года почти не остается. Среди основных возможных сценариев развития событий: «жесткий» выход из ЕС, то есть без соглашения, или отмена Brexit.

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