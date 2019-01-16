Сенатор Гиллибранд объявила о желании баллотироваться в президенты США

СЕГОДНЯ 05:58 2019-01-16T06:19:21+03:00

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Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд объявила, что собирается участвовать в следующих выборах президента США, которые пройдут в ноябре 2020 года.

«Я намерена баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов», - сказала она в интервью телеканалу CBS.

По словам Кирстен Гиллибранд, если американцы окажут ей доверие и изберут главой государства, она займется усовершенствованием систем здравоохранения и образования, развитием государственных школ и центров повышения квалификации рабочих.

Кроме того, сенатор от Демократической партии заявила, что намерена бороться против «коррупции и жадности» Вашингтона. Причем Гиллибранд совершенно уверена, что у нее все получится.

«Я знаю, что у меня есть сострадание, у меня хватит мужества и бесстрашия, чтобы этого добиться», - подчеркнула она.

К слову, как писал сайт kp.ru, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп в конце ноября заявил, что не видит достойных соперников на будущих президентских выборах. Единственный, с кем ему было бы интересно побороться за главный государственный пост, – бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, но Трамп не уверен в планах самого бизнесмена на этот счет.