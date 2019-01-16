В США призвали к созданию беспилотных кораблей для сдерживания России

СЕГОДНЯ 10:05 2019-01-16T10:24:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках сдерживания военно-морских сил России и Китая Соединенные Штаты должны к созданию новых кораблей, в том числе беспилотных судов. Такое заявление сделал командующий американскими надводными силами вице-адмирал Рич Браун сделал во вторник, 15 января.

Он подчеркнул, что на фоне наступления "эры соперничества великих держав" стране просто необходимы средние и большие безэкипажные надводные суда, а также боеспособный фрегат.

"На этот раз у нас две ревизионистские и возрождающиеся нации – Россия и Китай", - приводятся словам Брауна на сайте ВМС США.

По словам вице-адмирала, наша страна вновь начала отправлять свои атомные подлодки в район между Гренландией и Великобританией, а также в Восточное Средиземноморье и Северную Атлантику. Кроме того, командующий указал на угрозы со стороны КНДР и Ирана.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Пентагон уже высказывал опасения относительно присутствия российского Военно-морского флота в северной части Атлантического океана.