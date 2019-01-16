2019-01-16T10:59:17+03:00
В мире

В центре Токио машина врезалась в толпу людей, семь человек пострадали

Находившийся за рулем пенсионер просто перепутал педали газа и тормоза
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пострадавших развезли по больницамПострадавших развезли по больницамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 16 января, в Токио произошел второй с начала года наезд на пешеходов. На одной из центральных улиц японской столицы автомобиль на полном ходу выехал на тротуар и врезался в толпу людей. В результате травмы различной степени тяжести получили семь человек, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на городскую полицию.

Как выяснилось, это был не умышленный наезд. За рулем машины находился пенсионер, и 79-летний водитель просто перепутал педали: хотел затормозить, а нажал на газ.

По словам самого виновника ДТП, он осознал, что произошло, только когда уже въехал в людей на тротуаре. Пострадавших развезли по больницам. Состояние некоторых из них медики оценивают как тяжелое.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21-летний Казухиро Кусакабе из Осаки в первый день Нового года намеренно въехал в народ, гулявший на узкой улочке в центре Токио. Когда его задержали, парень заявил полицейским, что это был теракт «ради возмездия за смертную казнь». Он специально приехал в столицу на арендованной еще дома машине.

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