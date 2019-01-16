В центре Токио машина врезалась в толпу людей, семь человек пострадали
В среду, 16 января, в Токио произошел второй с начала года наезд на пешеходов. На одной из центральных улиц японской столицы автомобиль на полном ходу выехал на тротуар и врезался в толпу людей. В результате травмы различной степени тяжести получили семь человек, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на городскую полицию.
Как выяснилось, это был не умышленный наезд. За рулем машины находился пенсионер, и 79-летний водитель просто перепутал педали: хотел затормозить, а нажал на газ.
По словам самого виновника ДТП, он осознал, что произошло, только когда уже въехал в людей на тротуаре. Пострадавших развезли по больницам. Состояние некоторых из них медики оценивают как тяжелое.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 21-летний Казухиро Кусакабе из Осаки в первый день Нового года намеренно въехал в народ, гулявший на узкой улочке в центре Токио. Когда его задержали, парень заявил полицейским, что это был теракт «ради возмездия за смертную казнь». Он специально приехал в столицу на арендованной еще дома машине.