Лавров заявил, что Россия готова дальше работать над спасением ДРСМД

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-16T12:45:00+03:00

При этом в Москве надеются, что Европа также проявит заинтересованность в данном вопросе

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Российские власти готовы и дальше работать над спасением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующее заявление министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал в ходе большой пресс-конференции по итогам 2018 года.

"Надеюсь, что те европейские страны, которые в этом заинтересованы, может быть, больше, чем кто-либо другой, тоже приложат усилия, чтобы не плестись в хвосте американской позиции, не принимать послушно заявления в НАТО, возлагающие всю вину на Российскую Федерацию", - сказал глава ведомства.

Он также выразил надежду на то, что государства, игнорирующие представляемые Москвой факты, все же попытаются воздействовать на Вашингтон с целью повышения чувства ответственности Соединенных Штатов по отношению к членам международного сообщества.

Что же касается российско-американских консультаций, который прошли в Женеве в минувший вторник, 15 января, то, по мнению Лаврова, они только подтвердили курс США на "слом важнейших международно-правовых инструментов стратегической стабильности".

"Все это ведет к углублению дефицита взаимного доверия, милитаризации внешнеполитического мышления", - цитирует ТАСС министра.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с оценкой консультаций по ДРСМД выступили также в самом Вашингтоне. Американцы назвали встречу делегаций "разочаровывающей" и вновь бездоказательно обвинили Россию в нарушении пунктов соглашения.