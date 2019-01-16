Квартиру, где был эпицентр взрыва в Магнитогорске, снимали два таджика

СЕГОДНЯ 14:52 2019-01-16T14:52:23+03:00

31 декабря прошлого года произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. Фото: МЧС России

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«Комсомольская правда» узнала подробности ЧП, случившегося в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Как выяснила наш спецкор Ульяна Скойбеда, квартиру, где, предположительно, был эпицентр взрыва, снимали два таджика, которые скрылись после трагедии.

А владельцем этой самой квартиры, находившейся на втором этаже обрушившегося дома, является бизнесмен чрезвычайно широкого профиля Виталий Тишкин, который по месту прописки не проживал. Оказалось, что он продает машины и телефоны, а его ООО «Маквит», зарегистрированное в квартире папы, занимается «производством электромонтажных работ» и торговлей посуды.

Что касается двух квартирантов-таджиков, то в настоящее время никакой информации об их местонахождении нет, однако известно, что они покинули арендуемую ими жилплощадь незадолго до взрыва.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 31 декабря прошлого года произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. В итоге под завалами остались 39 жизней: 20 женщин, 13 мужчин, шестеро детей. Официальная причина ЧП - взрыв бытового газа. Однако, весь Магнитогорск обсуждает версию теракта.

РАССЛЕДОВАНИЕ КП

Взрыв дома в Магнитогорске: газ или все-таки теракт? Расследование ведет Ульяна Скойбеда

«Комсомолка» выяснила, что в квартире, в которой был эпицентр взрыва, в ночь на 31 декабря останавливались двое таджиков (подробности)