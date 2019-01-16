Путин поручил полностью расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 15:29 2019-01-16T15:47:27+03:00

Президент России заявил, что необходимо пойти на встречу жителям города, где случилась трагедия

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Президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому полностью расселить многоэтажный дом в Магнитогорске, в одном из подъездов которого в конце декабря 2018 года прогремел мощный взрыв.

Глава государства рассказал, что об этом его попросили сами жители города, в котором произошла трагедия, а потому стоит пойти им навстречу.

"Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая - 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте", - поделился своим мнением президент.

При этом он подчеркнул, что уже известна предварительная стоимость такого расселения - порядка 1,3 млрд рублей. Однако, несмотря на большие затраты, всем жителям пострадавшего дома должно быть предоставлено новое жилье.

Путин не стал уточнять, что именно будет с полуразрушенным зданием, однако, вероятнее всего, его снесут. Глава государства предложил уже сейчас направлять предложения по дальнейшему благоустройству данной территории. Будет это парк или что-то другое - президент доверил решать жителям Магнитогорска и конкретного микрорайона, в котором прогремел взрыв, передает корреспондент "КП".

Напомним, что рано утром 31 декабря из-за взрыва в многоэтажном жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился целый подъезд. В результате происшествия погибли 39 человек.

Сайт kp.ru писал о том, что официальной причиной случившегося считается взрыв бытового газа, однако так ли это, пыталась выяснить наш корреспондент Ульяна Скойбеда.

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«Комсомолка» выяснила, что в квартире, в которой был эпицентр взрыва, в ночь на 31 декабря останавливались двое таджиков (подробности)