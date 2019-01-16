Эрдоган: жертвами теракта в сирийском Манбидже стали 27 человек

СЕГОДНЯ 20:17 2019-01-16T20:17:07+03:00

При этом президент Турции уточнил, что среди погибших пять американских военных

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 16 января на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, прокомментировал теракт, произошедший ранее в среду в сирийском городе Манбидж. По его данным, в результате атаки погибли 27 человек, в том числе пятеро американских военных.

Также Эрдоган предположил, что атака в Манбидже была призвана повлиять на решение США о выводе войск из Сирии. «В результате взрыва в Манбидже погибли 27 человек, в том числе пятеро американских военных. Не исключено, что это было сделано для того, чтобы как-то повлиять на решение США», - приводит слова турецкого лидера ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду взрыв прогремел у ресторана в центре Манбиджа. Как отмечалось, в момент детонации в здании находились военные возглавляемой США международной коалиции. Причем, по последним данным местных СМИ, жертвами взрыва стали 16 человек.