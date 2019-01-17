Собчак неожиданно приехала в Киев

СЕГОДНЯ 05:47 2019-01-17T05:48:50+03:00

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Бывшая кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак неожиданно приехала в столицу Украины. На своей странице в Instagram она разместила видеозапись в историях.

"Ну привет, kieв!)))", - подписала Собчак ролик с кадрами с Европейской площади в Киеве.

Instagram Stories Ксении СобчакФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщал сайт kp.ru, в марте прошлого года стало известно, что телеведущую внесли в базу данных украинского экстремистского сайта Миротворец за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года. Также на сайте говорится, что журналистка оправдывала "оккупацию" Крыма.

В ходе предвыборной кампании Собчак сообщила, что намерена пообщаться со своими избирателями в Крыму и решила попросить на это разрешения у киевских властей. По ее словам, она направила соответствующее письмо в посольство Украины, однако в незалежной данную информацию уже опровергли.