Япония заявила протест России из-за штрафа рыболовецким судам у южных Курил

СЕГОДНЯ 07:55 2019-01-17T07:55:16+03:00

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В четверг, 17 января, появилась информация о том, что министерство иностранных дел Японии заявило протест РФ в связи с тем, что российские пограничники потребовали штраф с двух японских судов, ловивших рыбу в районе южных Курильских островов без необходимых разрешительных документов. По некоторым данным, в Токио сочли действия российской стороны «неприемлемыми».

«Действия российской стороны являются неприемлемыми», - цитирует представителя МИД Страны восходящего солнца Kyodo.

Как сообщает агентство, вызвавший протест инцидент произошел еще 7 января. По сведениям журналистов, в тот день сотрудники пограничной службы ФСБ России остановили два японских рыболовецких судна у острова Кунашир, а после проверки документов, в ходе которой были выявлены некоторые нарушения, потребовали заплатить штраф.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый протест Японии. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года Страна восходящего солнца выразила России протест из-за строительства жилья для военных на Курилах. Дело в том, что Токио считает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи своей территорией. Между тем, как неоднократно заявляли в Москве, суверенитет России над этими островами сомнению не подлежит.