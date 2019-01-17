2019-01-17T12:56:24+03:00
В мире

Партия «Альтернатива для Германии» оказалась под прицелом немецких спецслужб

Федеральная служба защиты конституции проведет специальное расследование, чтобы выяснить, нарушает ли «АдГ» основной закон страны
Елена Гильманова
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Партия «Альтернатива для Германии» оказалась под прицелом немецких спецслужбПартия «Альтернатива для Германии» оказалась под прицелом немецких спецслужбФото: REUTERS
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Немецкая службы внутренней разведки - Федеральное управление по защите Конституции (BfV) начала расследование в отношении партии «Альтерантива для Германии». По словам главы ведомства Томаса Хальденванг, уже было собрано достаточно доказательств того, что есть представители «АдГ», которые «ведут работу по подрыву принципов, прописанных в Конституции».

Хальденванг сообщил, что контрразведчикам предстоит выяснить, единичные ли это случаи, или они являются линией партии. Он также акцентировал внимание на том, что агентство будет уделять больше внимания молодежному крылу «АдГ» и элементам, близким к региональному лидеру партии Бьорну Хеке.

Секретарь Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл также выразил подозрения по поводу идеологии партии. В своем микроблоге он написал, что «многие члены АдГ проповедуют идеи национализма», а решение спецслужб о принятии конкретных мер он назвал «верными».

Стоит отметить, что Конституция Германии содержит строгие меры, направленные на защиту государства от экстремизма. Основной закон страны позволяет осуществлять тщательный контроль и даже объявлять вне закона крайне левые или крайне правые партии.

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Александр Голанд категорически осудил инсинуации спецслужб и подчеркнул, что партия будет принимать юридические меры против решения о начале расследования.

Напомним, что «Альтернативы для Германии» вошла в национальный парламент в 2017 году и пользуется возрастающего популярностью среди избирателей на фоне заметного разочарования политикой правящей коалиции.

Ранее kp.ru писала, что согласно последним опросам «АдГ» является второй по популярности политической силой Германии. Отметим также, что в настоящее время партия представлена во всех 16 региональных парламентах Германии.

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В воскресенье в Саксонии прошёл национальный съезд единственной парламентской партии ФРГ, которая последовательно выступает против нелегальной миграции и за отмену антироссийских санкций. Речь идёт о движении «Альтернатива для Германии» (АдГ). Она, кстати, — третья по величине в Бундестаге, сразу после тандема правящих партий во главе с канцлером Ангелой Меркель. Но официальный Берлин всё ещё не в силах прекратить кризис с беженцами, поэтому рейтинги АдГ стабильно растут (подробности)

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