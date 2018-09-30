СЕГОДНЯ 14:55 2018-09-30T14:55:47+03:00

«Альтернатива для Германии» стала второй по популярности политической силой в ФРГ Фото: REUTERS

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Евроскептическая правая партия «Альтернатива для Германии» стала второй по популярности политической силой в ФРГ. Об этом свидетельствуют данные исследования общественного мнения.

Опрос проводился службой Emnid по заказу газеты Bild am Sonntag. По его итогам первое место по поддержке среди населения сохраняет консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 27%. «Альтернатива для Германии» продолжает набирать популярность и уже пользуется одобрением 17% респондентов, на один процентный пункт опережая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Далее следуют «зеленые» (15%), левые (11%) и либералы (10%).

Персональный рейтинг главы ХДС Ангелы Меркель, возглавляющей немецкое правительсво уже четвертый срок подряд, выглядит все менее убедительно. Сейчас ее действия одобрили 48% опрошенных, что на 7% меньше, чем в сентябре прошлого года.

По версии других социологических исследований, рейтинг «АдГ» колеблется в интервале от 16% до 18%. ХДС/ХСС поддерживают 27-31,5%, СДПГ — 16-19,5%.

В то же время отмечается, что поддержка евроскептиков значительно выросла на фоне резонансных событий в городе Хемниц, где убийство местного жителя двумя беженцами из Ирака и Сирии привело к массовым антиммигранстким выступлениям.

Позиции правящей коалиции, особенно блока ХДС/ХСС, наоборот, пошатнулись на фоне разногласий по вопросу нелегальной миграции и также недавнего скандала с высказываниями контрразведки Ханса-Георга Масена.

«АдГ» была основана в 2013 году выходцами из евроскептического крыла ХДС. Первоначально партия выступала с острой критикой экономической политики правительства на фоне кризиса еврозоны. Однако по мере углубления миграционного кризиса в Европе тема беженцев стала основным драйвером роста популярности партии, выступающей за активные меры противодействия нелегальной миграции.