ФСО поддержала законопроект об автономной работе рунета

СЕГОДНЯ 21:05 2019-01-17T21:05:17+03:00

В ведомстве считают, что принятие данного документа позволит уточнить отдельные элементы функционирования Сети

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Федеральная служба охраны России выступила с поддержкой законопроекта об устойчивости и автономной работе рунета. Соответствующую позицию озвучил представитель ведомства Виталий Пугачев.

По его мнению, принятие данного документа позволит сделать технические уточнения отдельных элементов Сети.

"На пестрой карте российского интернета есть много белых пятен... Этот законопроект направлен на то, чтобы убрать эти белые пятна", - цитирует РИА Новости Пугачева.

Напомним, что авторами проекта об автономной работе рунета являются сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой.

Сайт kp.ru писал о том, что они разработали данный закон с целью обеспечения защиты российского интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.

Так, например, предлагается определить правила маршрутизации трафика и создать возможность для минимизации передачи данных за границу.