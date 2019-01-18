Турция продолжит переговоры с РФ по созданию зоны безопасности в Сирии

СЕГОДНЯ 14:46 2019-01-18T14:46:33+03:00

Консультации по данной теме проводятся также между Анкарой и Вашингтоном

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Турция намерена и дальше вести переговоры с Россией относительно возможности создания зоны безопасности на севере Сирии. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел республики Хами Аксой.

"Мы долгое время говорили о необходимости создания буферной зоны для обеспечения безопасности беженцев, но тогда наше предложение не принимали. Мы продолжим проводить контакты с нашими российскими партнерами по этой теме", - сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган затронут данный вопрос во время двусторонней встречи в ближайшую среду, 23 января.

Также запланировано продолжение дискуссии с представителями военной и гражданской сфер Соединенных Штатов. По словам Аксоя, вопрос создания буферных зон может быть поднят 5 февраля во время переговоров заместителя министра иностранных дел Турции Седата Онала с американскими коллегами в Вашингтоне, передает ТАСС.

Напомним, что уже сейчас в Сирии существуют несколько зон деэскалации, с территории которых было выведено все тяжелое вооружение оппозиционных группировок, включая танки и системы залпового огня.

Сайт kp.ru писал о том, что только в начале декабря 2018 года из таких провинций по гуманитарным коридорам были выведены сотни тысяч беженцев.