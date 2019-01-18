2019-01-18T16:52:27+03:00
Происшествия

Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34

На данный момент удалось найти живым только одного из двух пилотов самолета, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
В оборонном ведомстве не подтвердили информацию о втором пилотеВ оборонном ведомстве не подтвердили информацию о втором пилотеФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

В министерстве обороны РФ опровергли информацию о том, что удалось спасти обоих пилотов истребителя-бомбардировщика Су-34, который потерпел крушение на Дальнем Востоке в результате столкновения с другим российским военным самолетом.

"Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась", - передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Напомним, что утром в пятницу, 18 января, два самолета Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО задели друг друга во время отработки маневров. Один из истребителей получил серьезное повреждение крыла, и экипаж вынужден был катапультироваться. Катастрофа произошла над морем.

Сайт kp.ru писал о том, что одного из летчиков спасатели нашли живым на воде. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет. Тогда же в Минобороны сообщили о спасении второго пилота, которого якобы также нашли в море.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посольство РФ в Норвегии разбирается в ситуации с задержанием россиянина
Не менее 20 человек погибли при авиаударе коалиции в Дейр-эз-Зоре
Путин сообщил о предстоящем визите президента Австрии в Россию
Где пройдет Детское Евровидение - 2019: выбран город проведения конкурса
В результате стрельбы около церкви Техаса погиб человек
Власти Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении
Hyundai начнет делать автомобили с российскими двигателями
Патриарху Кириллу присвоили звание почетного профессора РАН
Вооруженный пациент больницы в Баварии взял в заложники женщину
В Уэльсе за шестизначную сумму продали граффити Бэнкси на гараже
Путин обсудил с членами Совбеза итоги своего визита в Сербию
Лавров связал провокацию в Керченском проливе с выборами президента Украины
Женщина угрожает взорвать себя в центре Ульяновска
Лавров назвал требования США по ракете 9М729 предлогом для выхода из ДРСМД