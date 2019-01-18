Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-18T16:52:27+03:00

На данный момент удалось найти живым только одного из двух пилотов самолета, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке

Изменить размер текста: A A

В министерстве обороны РФ опровергли информацию о том, что удалось спасти обоих пилотов истребителя-бомбардировщика Су-34, который потерпел крушение на Дальнем Востоке в результате столкновения с другим российским военным самолетом.

"Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась", - передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Напомним, что утром в пятницу, 18 января, два самолета Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО задели друг друга во время отработки маневров. Один из истребителей получил серьезное повреждение крыла, и экипаж вынужден был катапультироваться. Катастрофа произошла над морем.

Сайт kp.ru писал о том, что одного из летчиков спасатели нашли живым на воде. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет. Тогда же в Минобороны сообщили о спасении второго пилота, которого якобы также нашли в море.