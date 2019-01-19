Елизавету II заметили за рулем машины без пристегнутого ремня безопасности

19 Янв. 23:56 2019-01-20T00:12:48+03:00

Королева Великобритании пренебрегла правилами дорожного движения через день после того, как ее супруг принц Филипп попал в аварию

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Британцы заметили свою королеву Елизавету II за рулем своего Range Rover без ремня безопасности, причем она пренебрегла правилами дорожного движения через день после того, как ее супруг принц Фили попал в аварию.

Сообщается, что она была в платке, а в машине на месте пассажира сидела женщина. Королеву тут же раскритиковали в СМИ за беспечность. Однако на следующий же день Елизавета II «исправилась». Выезжая на очередную автомобильную прогулку, пристегнулась, пишет газета The Daily Mail.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, автомобиль Land Rover, за рулем которого находился 97-летний герцог Эдинбургский, столкнулся с машиной марки Kia и перевернулся неподалеку от имения королевы Сандрингем в графстве Норфолк.

Когда принцу Филипу помогли выбраться из его автомобиля, он был в сознании, но очень потрясен произошедшим. Двум женщинам с ребенком, которые находились во второй машине, понадобилась помощь медиков.