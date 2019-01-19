2019-01-20T00:12:48+03:00
В мире

Елизавету II заметили за рулем машины без пристегнутого ремня безопасности

Королева Великобритании пренебрегла правилами дорожного движения через день после того, как ее супруг принц Филипп попал в аварию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Королева Великобритании Елизавета IIКоролева Великобритании Елизавета IIФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Британцы заметили свою королеву Елизавету II за рулем своего Range Rover без ремня безопасности, причем она пренебрегла правилами дорожного движения через день после того, как ее супруг принц Фили попал в аварию.

Сообщается, что она была в платке, а в машине на месте пассажира сидела женщина. Королеву тут же раскритиковали в СМИ за беспечность. Однако на следующий же день Елизавета II «исправилась». Выезжая на очередную автомобильную прогулку, пристегнулась, пишет газета The Daily Mail.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, автомобиль Land Rover, за рулем которого находился 97-летний герцог Эдинбургский, столкнулся с машиной марки Kia и перевернулся неподалеку от имения королевы Сандрингем в графстве Норфолк.

Когда принцу Филипу помогли выбраться из его автомобиля, он был в сознании, но очень потрясен произошедшим. Двум женщинам с ребенком, которые находились во второй машине, понадобилась помощь медиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США покончил с собой известный фигурист Джон Кафлин
В Черное море направляется американский эсминец
Захарова ответила Анатолию Чубайсу на слова о бедности россиян
Убитого мэра Гданьска Павла Адамовича похоронили в главном храме города
В РПЦ ответили Филарету, решившему именоваться «патриархом Украины-всея Руси»
В Париже полицейские применили водометы против митингующих "желтых жилетов"
Дональд Трамп заявил, что он самый деятельный президент за всю историю США
Суд Норвегии арестовал россиянина, который напал с ножом на женщину
Насте Рыбке продлили задержание на трое суток
Адвокат Кристоф Вишеманн заявил, что МОК скрыл доказательства невиновности российских атлетов перед Олимпиадой-2018
В США умер "самый очаровательный в мире шпиц" по кличке Бу
Число жертв взрыва трубопровода в Мексике увеличилось до 70 человек
Архив группы "Гражданская оборона" выставят на торги