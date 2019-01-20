2019-01-20T05:03:45+03:00
Происшествия

Число погибших при взрыве трубопровода в Мексике возросло до 71

Об этом сообщил губернатор штата Идальго, где произошла трагедия
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мексиканцы изучают списки погибших и пострадавших в поисках знакомых именМексиканцы изучают списки погибших и пострадавших в поисках знакомых именФото: REUTERS
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Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в Мексике возросло до 71, объявил в субботу вечером (утром в воскресенье, 20 января, по московскому времени) губернатор штата Идальго Омар Файяд.

Ранее он сообщал о 70 погибших и десятках пострадавших, многие из которых находятся в очень тяжелом состоянии. Среди раненых – семеро подростков моложе 18 лет и один 12-летний мальчик. В связи с трагедией в стране создали Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая выяснит все обстоятельства произошедшего, передает газета El Universal.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв на крупном трубопроводе Туспан-Тула в районе Тлауэлильпан прогремел в момент, когда на месте незаконной врезки собрались около 350 местных жителей. Люди пришли с бидонами и канистрам, чтобы набрать бензина.

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