СЕГОДНЯ 22:27 2019-01-20T22:38:32+03:00

Абэ готов подписать мирный договор с Россией при гарантии передачи Шикотана и островов Хабомаи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

21 января японский премьер отправляется в Россию на переговоры с Владимиром Путиным

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает вопрос о заключении мирного договора с РФ при условии гарантированной передачи передачи азиатской стороне части южных Курильских островов: Шикотана и группы мелких необитаемых островов. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщает агентство Kyodo.

Причем, по их данным, план подразумевает закрепление возможности передачи замель Японии де-факто.

Однако, по мнению администрации Абэ, передача двух других островов - Итурупа и Кунашира - на данном этапе выглядит нереалистично.

В азиатской стране уверены, что дальнейшее требование от России передачи Шикотана, Итурупа, Кунашира и островов Хабомаи приведут переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Абэ в тупик.

Основанием для передачи двух из этих островов, как полагают в Японии, может служить советско-японская Совместная декларация 1956 года, сообщает "ТАСС" со ссылкой на японские СМИ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в правительстве РФ прокомментировали позицию Абэ о южных Курилах. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что слова премьер-министра Японии осложнят переговоры с Владимиром Путиным.

В начале января этого года Синдзо Абэ заявил, что Япония претендует на Южные Курилы, но ее позиция по территориальному вопросу не предполагает выселения оттуда проживающих там россиян. Японский политик надеется получить их согласие на передачу этих территорий японцам.

В пятницу, 18 января, Япония официально объявила о предстоящем визите своего премьер-министра Синдзо Абэ в РФ. Переговоры на высшем уровне состоятся 22 января в Москве.