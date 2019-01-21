Задержали начальника охраны концерта, на котором убили мэра Гданьска

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-21T12:05:47+03:00

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В Польше задержали мужчину, который был ответственен за соблюдение безопасности во время благотворительного концерта, в ходе которого был убит градоначальник Гданьска. Чтобы спасти себя и уйти от преследования, начальник охраны дал ложные показания, заявив, что 27-летний Стефан В., обвиняемый в этом дерзком преступлении, имел значок представителя СМИ. Якобы этот бейдж и помог мужчине беспрепятственно попасть на сцену по время приветственной речи мэра города Павла Адамовича.

«По распоряжению прокуратуры задержан начальник охраны концерта WO P 13 января в Гданьске», - сообщает ведомство в Twitter.

Напомним, вооруженный мужчина, миновав представителей охраны, поднялся на сцену и нанес несколько ножевых ранений местному градоначальнику. В суете и панике не сразу поняли, что случилось. Окровавленного чиновника доставили в больницу с раной в области сердца и другими тяжелыми ранениями. Травмы оказались настолько серьезными, что все усилия медиков оказались тщетны. Адамович скончался 14 января, не приходя в сознание.

Виновник не пытался скрыться, его сразу же арестовали. Он заявил, что атака является местью властям за годы в тюрьме, которые он, по его утверждению, провел по ошибке. Суд вынес решение об аресте на время расследования, Стефану грозит пожизненное заключение. Сейчас по делу назначен комплекс экспертиз, в том числе и психиатрическая. Не исключено, что молодого человека могут признать невменяемым. Известно, что Павел Адамович управлял городом последние двадцать лет и пользовался неизменным авторитетом среди жителей. Хоронили его всем городом.

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