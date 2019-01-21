Трампа номинировали на антипремию «Золотая малина»

СЕГОДНЯ 14:09 2019-01-21T14:09:49+03:00

Американский президент может во второй раз стать "Худшим актером"

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Президент США Дональд Трамп стал претендентом на антипремию «Золотая малина» в номинации «Худший актер». Номинирован он был за собственные документальные съемки в фильмах Динеша Ду Сузы «Смерть нации: можем ли мы спасти Америку во второй раз?» и Майкла Мура «Фаренгейт 11/9».

Советник Трампа Келлианн Конвей также номинирован в категории «Худший актер» на тот же фильм Мура. Вместе с ними на антипремию выдвинуты Уилл Феррелл за роль в «Холмсе и Ватсоне», Джон Траволта за «Готти», Джонни Депп за мультфильм «Шерлок Гномс» и Брюс Уиллис за «Жажду смерти». Первая леди Соединённых Штатов Меланья Трамп, в свою очередь, номинирована в категории «Худшая актриса второго плана» за участие в фильме «Фаренгейте 11/9/».

Получать «Золотую малину» Трампу не впервой. Он уже становился лауреатом антипремии как «Худший актер второго плана» за фильм «Призраки этого не делают» (1991).

Первая церемония награждения «Золотая малина» состоялась 31 марта 1981 года. В этом году церемония состоится в феврале.

Стоит отметить, что Трамп не упускает возможности поучаствовать в киносъемках (в основном в роли самого себя). Президент США успел засветиться в эпизодах таких фильмов, как «Один дома-2», «Принц из Беверли-Хиллз». В мультфильм «Эмодзи: фильм» Трамп попал против своей воли - создатели изобразили его в роли российского флага.

Более того, оказывается, ранее миллиардер рвался попасть и в русское кино - к Гайдаю. Однако режиссер не разрешил ему сняться в комедии, но благодарность «господину Дональду Трампу» можно заметить в титрах фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» 1993 года. Несколько эпизодов фильма были сняты в знаменитом казино «Тадж-Махал», принадлежащем Трампу.