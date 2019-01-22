2019-01-22T00:36:30+03:00
В мире

Карлес Пучдемон пообещал дружить с Россией

Экс-президент Каталонии назвал РФ «одной из самых влиятельных стран земли»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Карлес ПучдемонКарлес ПучдемонФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Как рассказал в интервью «КП» лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон, в случае обретения независимости Барселона будет строить отношения с Россией на основе дружбы:

«Мы две европейские нации с общей историей… Ваша страна — одна из самых влиятельных на земле, и независимая Каталония будет поддерживать с ней близкие и дружеские отношения, так же, как и со всем миром», — сказал «Комсомолке» 56-летний политик.

Напомним, Барселона в течение многих лет не оставляет попыток достичь независимости от официального Мадрида. На референдуме о самоопределении региона 1 октября 2017 года сторонники сецессии набрали 90%. В ответ испанские власти ввели режим чрезвычайного положения, а Карлес Пучдемон вместе с рядом своих сторонников «добровольно-принудительно» выехал за границу, в Брюссель, где до сих пор пребывает в качестве политического эмигранта.

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