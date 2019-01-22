2019-01-22T07:26:51+03:00
Политика

Опрос показал, что 73% немцев поддерживают проект "Северный поток-2"

При этом абсолютное большинство жителей Германии уверены, что США призывают отказаться от строительства газопровода, руководствуясь лишь своими амбициями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Строительство «Северного потока-2» поддержали 73% немцевСтроительство «Северного потока-2» поддержали 73% немцевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Социологи выяснили, что 73% жителей Германии поддерживают строительство российско-немецкого газопровода "Северный поток — 2" и считают участие республики в реализации данного проекта верным решением. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного институтом Forsa.

Опрос показал, что 67% немцев считают "Северный поток-2" безопасным. Негативно же к строительству газопровода относятся лишь 16% респондентов. Они считают, что от проекта надо отказаться.

При этом, как сообщает Neue Presse, порядка 90% опрошенных уверены в том, что попытки президента США Дональда Трампа затормозить процесс строительства "Северного потока-2" непосредственно связаны с амбициями американцев и их желанием продать Европе побольше сжиженного газа.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2019 году Вашингтон перешел к настоящий угрозам в вопросе приостановки реализации проекта Россией. Так, 12 января стало известно, что немецкие компании получили письма от посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, в которых он предупреждает их о возможном введении санкций в случае оказания поддержки в строительстве газопровода.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэй отменит сбор для граждан ЕС, пожелавших остаться в Британии после Brexit
Диана Шурыгина впервые за три года встретилась со своим обидчиком
Трамп объяснил, почему замедлился рост ВВП Китая: из-за «торговой войны» с США
Депутат Рады указал на "позорный провал" политики киевских властей
Генпрокурор Украины назвал Тимошенко летящей и опасной пулей
Чубайс сдался в споре с Захаровой о бедности россиян
Бывший помощник Трампа Джон Келли ненавидел свою работу
В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой республики
Военный, который пытался убить Брежнева, впервые за 50 лет рассказал, что ему помешало
Погода в Москве на 22 января 2019 года: в столицу вернулись морозы
В Госдуме предложили ввести невозвратные билеты на поездки в плацкарте
Пушков сомневается, что Киев согласится на условия Москвы по транзиту газа
Человек, который спас Брежнева, рассказал подробности покушения на генсека в 1969 году
Генпрокурор Украины заявил, что готов снова сесть в тюрьму
В Киеве назвали «мелкой местью» исключение Украины из комитета ПАСЕ, отвечающего за отмену антироссийских санкций
На 59-м км МКАД перевернулся грузовик
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике превысило 90 человек
Внешний долг России за год снизился на 12,4%
Умер французский актер Франсуа Перро