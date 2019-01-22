Опрос показал, что 73% немцев поддерживают проект "Северный поток-2"

СЕГОДНЯ 07:26 2019-01-22T07:26:51+03:00

При этом абсолютное большинство жителей Германии уверены, что США призывают отказаться от строительства газопровода, руководствуясь лишь своими амбициями

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Социологи выяснили, что 73% жителей Германии поддерживают строительство российско-немецкого газопровода "Северный поток — 2" и считают участие республики в реализации данного проекта верным решением. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного институтом Forsa.

Опрос показал, что 67% немцев считают "Северный поток-2" безопасным. Негативно же к строительству газопровода относятся лишь 16% респондентов. Они считают, что от проекта надо отказаться.

При этом, как сообщает Neue Presse, порядка 90% опрошенных уверены в том, что попытки президента США Дональда Трампа затормозить процесс строительства "Северного потока-2" непосредственно связаны с амбициями американцев и их желанием продать Европе побольше сжиженного газа.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2019 году Вашингтон перешел к настоящий угрозам в вопросе приостановки реализации проекта Россией. Так, 12 января стало известно, что немецкие компании получили письма от посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, в которых он предупреждает их о возможном введении санкций в случае оказания поддержки в строительстве газопровода.