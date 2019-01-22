2019-01-22T08:54:13+03:00
Общество

Диана Шурыгина впервые за три года встретилась со своим обидчиком

Девушка и обвиняемый в изнасиловании Сергей Семенов стали гостями в студии Дмитрия Шепелева
Татьяна СЫКОВА
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Диана со своим мужем Андреем Шлягиным. Фото: личная страница Дианы в ИнстаграмДиана со своим мужем Андреем Шлягиным. Фото: личная страница Дианы в Инстаграм
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Громкая история с изнасилованием Дианы Шурыгиной по-прежнему не дает покоя зрителям. Впервые за три года участники этого скандала сошлись в одном месте. Диана и Сергей Семенов, которого она в марте 2016 года обвинила в изнасиловании, встретились на проекте «На самом деле» с ведущим Дмитрием Шепелевым.

Подробностей встречи пока не много. Однако, судя по анонсу программы, в студии будут и жаркие споры, и взаимные оскробления, и даже пощечина от Дианы. Семенов в свою очередь в очередной раз заявит о своей невиновности.

Напомним, 21-летнего Семенова по обвинению в изнасиловании 16-летней Шурыгиной изначально приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Ульяновское дело получило огромный общественный резонанс. Приговор смягчили до трех лет. 10 января прошлого года Семенов вышел на свободу, отсидев менее двух лет. Получив широкую известность, молодой человек продолжил учебу в вузе, а Диана вышла замуж за телеоператора и переехала в Москву.

Кстати, для Шурыгиной это уже не первый поход на программу «На самом деле», она была ее участницей в августе и сентябре 2017 года и даже прошла детектор лжи, который подтвердил ее убеждение, что она была изнасилована.

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