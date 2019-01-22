В Вашингтоне открылась бесплатная столовая для госслужащих

СЕГОДНЯ 13:14 2019-01-22T13:14:56+03:00

Волонтеры готовят обеды для тех бюджетников, которые остались без зарплаты из-за шатдауна

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В центре Вашингтона открылась столовая, в которой любой американский госслужащий, оставшийся без зарплаты из-за частичной приостановки работы правительства, может совершенно бесплатно поесть вместе со своей семьей. Организатором акции стала гуманитарная организация World Central Kitchen .

По словам сотрудника МВД США (ведомства, которое ведает вопросами использования природных ресурсов) Криса Уорта, кафе работает уже почти неделю - с 16 января.

"Мы ежедневно предоставляем бесплатные обеды только для госслужащих США и их семей. Сегодня, например, мы предлагаем бутерброд с курицей, азиатский вегетарианский суп с карри и салат из бобов, киноа и зеленого лука", - рассказал Уорт.

Он также добавил, что сотрудники заведения - это, в основном, такие же бюджетники, как и он, уже больше месяца работающие за бесплатно или отправленные в неоплачиваемые отпуска. Люди поддерживают друг друга в столь сложной ситуации и буквально толпами записываются волонтерами. Это особенно актуально на фоне того, что в будние дни за бесплатной едой выстраиваются огромные очереди, передает ТАСС.

Напомним, что правительство США частично приостановило свою работу 22 декабря 2018 года. Законодатели до сих пор не приняли бюджет на текущий финансовый год, поскольку республиканцы и демократы не могут договориться о выделении средств на строительство стены на американо-мексиканской границе.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее проблемами пострадавших от шатдауна госслужащих проникся даже бывший президент США Джордж Буш-младший. Он решил поддержать своих охранников и вместе с супругой Лорой принес им шесть коробок с пиццей.