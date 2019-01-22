2019-01-22T18:36:30+03:00
Политика

Тимошенко пообещала не делать бизнес из войны в Донбасе

Политик выдвинута кандидатом в президенты Украины
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Юлия Тимошенко на съезде партии "Батькивщина".Юлия Тимошенко на съезде партии "Батькивщина".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

22 января украинская партия "Батькивщина" официально выдвинула своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом на пост президента страны. Политик заявила, что в случае победы на выборах не будет рассматривать войну в Донбассе как прибыльный бизнес.

«Как женщина я могу вам точно сказать, чего я не буду делать на должности главнокомандующего того, что делает главнокомандующий-мужчина. Я точно не буду получать откаты от экспорта украинской техники за границу. Я точно не буду поставлять со своих частных заводов низкокачественную небоеспособную военную технику по ценам лучшей техники НАТО», - заявила Тимошенко на съезде партии

«Я абсолютно точно ни при каких условиях не буду рассматривать войну как прибыльный бизнес», - добавила она.

Избирательная кампания по выборам президента Украины официально стартовала 31 декабря. Тимошенко, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается лидером президентского рейтинга. По последним опросам, за главу партии «Батькивщина» готовы проголосовать 19,3% тех, кто определился с выбором. Шоумен Владимир Зеленский занимает второе место (12,9%), за ним следует лидер объединения «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко (11,6%). Выборы президента Украины намечены на 31 марта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сети появилось видео допроса угонщика самолета Сургут-Москва
Порошенко вручил Филарету звезду Героя Украины
Путин подписал закон об упрощении порядка компенсации взносов на капремонт
Косачев: односторонняя позиция США дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке
Путин: приоритетное внимание на переговорах с Абэ было уделено развитию экономических связей
Путин обсудил с Абэ перспективы мирного договора между Россией и Японией
Завершились переговоры Путина и Абэ
В МИД России отметили исправную работу каналов связи между военными РФ и США
Объявлены номинанты на кинопремию «Оскар-2019»
Стали известны подробности об iPhone XR второго поколения
В Варшаве неизвестный пытался протаранить ворота президентского дворца
Штурмовали самолет и вывели: Пассажир "Боинга" рассказала о задержании мужчины, требовавшего развернуть борт
На базе Ил-38Н построят новый самолет-охотник за субмаринами
Зубков покинул пост главы Федерации бобслея России до конца дисквалификации
Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции
В Испании девятый день пытаются спасти малыша, провалившегося в колодец
Уголовное дело возбудили после захвата самолета Сургут-Москва
В Арктике развернули комплекс, способный обнаруживать крылатые ракеты за тысячу километров