Тимошенко пообещала не делать бизнес из войны в Донбасе

СЕГОДНЯ 18:36 2019-01-22T18:36:30+03:00

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22 января украинская партия "Батькивщина" официально выдвинула своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом на пост президента страны. Политик заявила, что в случае победы на выборах не будет рассматривать войну в Донбассе как прибыльный бизнес.

«Как женщина я могу вам точно сказать, чего я не буду делать на должности главнокомандующего того, что делает главнокомандующий-мужчина. Я точно не буду получать откаты от экспорта украинской техники за границу. Я точно не буду поставлять со своих частных заводов низкокачественную небоеспособную военную технику по ценам лучшей техники НАТО», - заявила Тимошенко на съезде партии

«Я абсолютно точно ни при каких условиях не буду рассматривать войну как прибыльный бизнес», - добавила она.

Избирательная кампания по выборам президента Украины официально стартовала 31 декабря. Тимошенко, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается лидером президентского рейтинга. По последним опросам, за главу партии «Батькивщина» готовы проголосовать 19,3% тех, кто определился с выбором. Шоумен Владимир Зеленский занимает второе место (12,9%), за ним следует лидер объединения «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко (11,6%). Выборы президента Украины намечены на 31 марта.