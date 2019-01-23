Экипаж рейса Сургут-Москва настаивает на вменяемости дебошира Шаповалова

СЕГОДНЯ 06:04 2019-01-23T06:04:29+03:00

Стюардессы рассказали, что неудавшийся угонщик самолета не был пьян и осознавал, что делает

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Подозреваемый в попытке угона самолета компании "Аэрофлот", совершавшего рейс из Сургута в Москву, Павел Шаповалов не был пьян. На этом настаивают члены экипажа SU1515.

По словам бортпроводниц, они очень серьезно отнеслись к словам пассажира и испугались, потому что у того не было никаких признаков алкогольного или наркотического опьянения.

"У него была связная речь, не чувствовалось запаха алкоголя. На наркотическое опьянение это тоже не было похоже. Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно", — пояснила старший бортпроводник Ева Крайчек в эфире телеканала "Россия 24"

Члены экипажа уточнили, что Шаповалов потребовал изменить курс и повернуть на Афганистан через 30 минут взлета.

Как писал ранее сайт kp.ru, самолет "Аэрофлота" Airbus A320 приземлился в Шереметьево в 23.25 мск. Он выполнял рейс SU1781 и доставил из Ханты-Мансийска в Москву 61 пассажира рейса SU1515. Резервный борт вылетел в столицу из Ханты-Мансийска в 22.40 по местному времени (20.40 мск).

Напомним, 22 января стало известно, что пьяный пасажир ворвался в кабину пилотов и, угрожая оружием, потребовал развернуть самолёт в сторону Афганистана. Угонщиком оказался 41-летний, ранее судимый, Павел Шаповалов.