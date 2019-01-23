Шатдаун в США негативно сказывается на работе ФБР

СЕГОДНЯ 07:26 2019-01-23T07:26:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Частичная приостановка работы федерального правительства США, длящаяся уже около четырех недель, привела к серьезным проблемам в работе Федерального бюро расследований. Об этом говорится в докладе Ассоциации агентов ФБР.

В документе приводится список анонимных комментариев сотрудников ведомства, работающих на разных направлениях и в разных регионах. Многие из агентов заявили, что шатдаун не дает им в должной мере защищать своих сограждан.

"Подготовка к конкретным операциям по реагированию на чрезвычайные происшествия была или перенесена на более поздний срок, или вовсе отменена в январе, и это продолжается не одну неделю из-за отсутствия бюджетных средств", - рассказал сотрудник группы реагирования на чрезвычайные происшествия.

При этом другой агент ФБР, противостоящий терроризму, указал на потерю информаторов из-за нехватки средств для оплаты их работы. Отношения с такими людьми выстраивались месяцами и даже годами. Они помогали внедряться в группировки, выслеживать цели, а сейчас просто уходят из-за отсутствия денежного вознаграждения.

"Служение родине всегда было для меня привилегией, однако оно никогда не было столь непростым и неблагодарным", - цитирует ТАСС неназванного агента.

Стоит отметить, что о проблемах в работе с информаторами заявили еще по меньшей мере двое сотрудников ФБР в отдельных регионах США. При этом на сложности жалуются агенты ФБР, работающие в самых различных подразделениях, в том числе по борьбе с наркотиками, оргпреступностью и т.д.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в рамках ликвидации последствий шатдауна благотворительная организация даже открыла в Вашингтоне бесплатную столовую. в которой могут питаться госслужащие оставшиеся без зарплат.