2019-01-23T10:09:46+03:00
Происшествия

Футболист "Кардиффа" боялся лететь на пропавшем над Ла-Маншем самолете

СМИ опубликовали текст последнего сообщения Эмилиано Салы, которое он отправил своим друзьям прямо перед вылетом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Аргентинский нападающий Эмилиано СалаАргентинский нападающий Эмилиано СалаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Аргентинский футболист Эмилиано Сала, который находился на борту пропавшего над Ла-Маншем легкомоторного Piper-Malibu, боялся лететь, поскольку его серьезно беспокоило состояние самолета. Об этом сам 28-летний спортсмен рассказал своим друзьям в сообщении, отправленном прямо из кабины машины незадолго до взлета.

"Я на борту самолета, который, как кажется, сейчас развалится на кусочки, и я отправляюсь в Кардифф. <...> Если через полтора часа от меня не будет новостей, - не знаю, отправят ли они кого-то искать меня, потому что они не найдут, - но вы будете знать, [что случилось]. Как же мне страшно", - сказал молодой человек.

Расшифровка аудиосообщения была опубликована на сайте газеты Clarín. Отец Эмилиано уже подтвердил ее подлинность.

Сайт kp.ru писал о том, что вечером в понедельник, 22 января, аргентинский нападающий вылетел из Нанта в расположение своего нового клуба "Кардифф", который купил его за рекордные 20 млн евро. Пролетая в районе острова Гернси пилот частного самолета запросил у диспетчеров разрешение на снижение, а на высоте около 700 метров пропал с радаров.

Тем же вечером на поиски воздушного судна были отправлены вертолеты британской и французской береговой охраны, а также спасательные катера. Полиция острова Гернси обнаружила плавающие на воде объекты неустановленного происхождения в районе предполагаемого крушения, однако принадлежат ли самолету неизвестно.

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