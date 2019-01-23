Богомолов рассказал о своем самочувствии после драки с мужем Собчак

СЕГОДНЯ 10:43 2019-01-23T11:05:47+03:00

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Сломанный нос и смещенные кости черепа - именно так закончилась для режиссера Константина Богомолова неравная драка с актером и по совместительству мужем его вероятной любовницы Максимом Виторганом.

Стоит напомнить, что конфликт между мужчинами возник несколько дней назад напротив "Кофемания Гранд" на Новой Площади. Константин Богомолов отдыхал вечером за чашечкой кофе, когда к заведению подъехал также муж Ксении Собчак. Режиссер вышел к знакомому навстречу и уже у дверей завязалась перепалка, переросшая в настоящий мордобой. Надавав тумаков сопернику, Виторган развернулся и ушел прочь. После случившегося Богомолов вызвал "Скорую помощь", смыл кровь с лица в туалете и, получив первую медицинскую помощь, отправился домой.

О последствиях скандальной драки стало известно лишь в понедельник. Сам режиссер написал о своем самочувствии в посте в Instagram.

"Прекрасный врач собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещённые кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное [давление] нормализовано", - говорится в записи в соцсетях.

Богомолов с Ксенией Собчак. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

И, похоже, Богомолов, действительно, чувствует себя достаточно неплохо, поскольку он тут же прорекламировал свой новый спектакль "Преступление и наказание", постановка которого начнется уже в скором времени.

Что касается самой Ксении Собчак, которая, наверняка, и стала причиной конфликта между двумя мужчинами, то она отреагировала на происходящее довольно неожиданно и с юмором. Сайт kp.ru писал о том, что через сутки после драки на странице у телеведущей в Instagram появился кадр из старой фотосессии для журнала Elle, на которой женщина предстает в образе известной изменщицы Анны Карениной.