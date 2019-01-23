СЕГОДНЯ 16:35 2019-01-23T16:58:22+03:00

Павла Шаповалова арестовали на два месяца за попытку угнать самолет "Сургут-Москва" Фото: Иван ВИСЛОВ

Во время судебного заседания дебошир не признал свою вину

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Дебошира Павла Шаповалова арестовали на два месяца за попытку угнать самолет "Аэрофлота" рейсом "Сургут-Москва". Мужчину заключили под стражу до 22 марта.

- Избрать Шаповалову меру пресечения на срок два месяца - до 22 марта, - сказал судья Ринат Ахметов.

Во время заседания Ханты-Мансийского районного суда 41-летний Шаповалов отказался признавать свою вину и отметил, что не знает, зачем решил захватить воздушное судно.

Также мужчина признался в том, что он требовал сменить курс на Афганистан и утверждал, что якобы причастен к терактам 11 сентября в США, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 22 января стало известно, что пьяный пасажир ворвался в кабину пилотов и, угрожая оружием, потребовал развернуть самолёт в сторону Афганистана. Угонщиком оказался 41-летний, ранее судимый, Павел Шаповалов. Через 15 минут после вылета самолет взял курс в обратном направлении и был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где совершил посадку.

Пассажира, пытавшегося угнать самолет, задержали. Эксперт рассказал "Комсомольской правде", можно ли сегодня захватить воздушное судно, взлетевшего в сердце России, и заставить его экипаж приземлиться за рубежом.

Экипаж воздушного судна настаивает на вменяемости дебошира. Стюардессы рассказали, что неудавшийся угонщик самолета не был пьян и осознавал, что делает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/687795" frameborder="0"></iframe> Следователь угонщику самолета: "Зачем тебе в Афганистан?".Следователи допросили мужчину, который пытался угнать рейс Аэрофлота из Сургута в Москву

"Мне туда было не надо": Павел Шаповалов не смог объяснить, зачем требовал у пилотов отправить самолёт в Афганистан. Сургутянин открестился и от употребления наркотиков и психотропных веществ перед вылетом .