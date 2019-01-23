СЕГОДНЯ 17:04 2019-01-23T17:09:53+03:00

Израильский премьер заявил, что страна готова к любого рода эскалации и обвинил Тегеран в попытке уничтожения еврейского государства

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В среду, 23 января, премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что присутствие иранских военных в Сирии является неприемлемым для их государства и они должны быть готовы к любого рода эскалации, чтобы противостоять Тегерану. С таким заявлением он выступил в ходе посещения армейской базы «Шизафон» на юге страны.

«Для нас неприемлемо присутствие иранской армии в Сирии. Армия обороны Израиля - единственная армия, сражающаяся с иранской армией в Сирии», - сказал израильский премьер.

Нетаньяху назвал Иран – «главным врагом», которому противостоит Израиль. Он обвинил Тегеран в намерении уничтожить еврейской государство при помощи ядерного оружия, а также в попытки их окружить. «Иран концентрирует свои силы у наших границ, <…> хочет взять нас в окружение. Теперь же он [Иран] хочет создать прямо на нашей границе напротив Голанских высот третий форпост - военный плацдарм иранской армии в Сирии» - сказал глава израильского государства.

Обращаясь к израильским военнослужащим, политик выразил уверенность в «способности победить врага». «Нам бросают вызов с севера и юга, с востока и издалека - мы способны победить на этих фронтах» - добавил он.

«Возможно, некто в Газе думал, что он может поднять голову, я предлагаю им задуматься вот над чем: ответ будет очень болезненным и жестоким. Мы готовы к любому развитию событий, к любого рода эскалации», - заключил Нетаньяху.

Ранее в понедельник, 21 января, в Израиле прокомментировали авиаудары по иранским военным объектам в Сирии. Тогда министр разведки и транспорта страны Исраэла Каца еврейского государства заявил, что они готовы к эскалации конфликта, если Тегеран попытается закрепиться в Сирии.