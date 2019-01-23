Германия призвала Россию сохранить ДРСМД

СЕГОДНЯ 17:21 2019-01-23T17:21:02+03:00

Хайко Маас во время общения с журналистами в аэропорту Берлина. Фото: REUTERS

В этот же день наше минобороны наглядно продемонстрировало, что Россия не нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности

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В среду, 23 января, Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он обсудил с Россией Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМР). Политик призвал оставить соглашение в силе.

«Я поговорил об этом с моим российским коллегой и сказал ему, что мы рассчитываем, что Россия устранит нарушения соглашения и деактивирует свои крылатые ракеты, чтобы дать ДРСМД шанс», - сказал министр.

Напомним, сегодня утром Соединенные Штаты Америки уведомили Россию о выходе из Договора РСМД. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, таким образом в Вашингтоне дали понять, что не готовы вести диалог с Россией по данному вопросу.

В свою очередь, Минобороны продемонстрировало ту самую ракету 9М729, из-за которой США собираются выйти из ДРСМД. Как писал kp.ru, в подмосковном парке «Патриот» наглядно показали, что РФ не нарушает пакта. В отличие от США.

Начальник ракетных войск и артиллерии ВС России Михаил Матвеевский также заявил, что Вашингтон уже тестирует системы, запрещенные ДРСМД, под видом противоракетных испытаний. По его словам, выходом из соглашения американская сторона просто хочет легализовать эти ракетные системы.