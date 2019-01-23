США назвали окончательным свое решение по выходу из Договора о РСМД

СЕГОДНЯ 11:38 2019-01-23T11:40:19+03:00

Таким образом в Вашингтоне дали понять, что не готовы вести диалог с Россией по данному вопросу

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Соединенные Штаты уведомили Россию о том, что их решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является окончательным. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил на брифинге по ракете 9М729, которая, по словам американцев, якобы нарушает условия соглашения.

"Недавно американская сторона предприняла еще один разрушительный шаг, на высшем уровне было заявлено о намерении Вашингтона выйти из договора. Практически сразу данное намерение нам подтвердили по двусторонним каналам", - рассказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что американцы дали четко понять - они не настроены на ведение диалога с Россией по данному вопросу, передает РИА Новости.

Напомним, что с самого начала Вашингтон возлагает вину за разрыв ДРСМД на Москву, которая создала 9М729, якобы и являющуюся причиной прекращения действия договора. В России обвинения Соединенных Штатов отвергают, и этот брифинг по ракете также был призван продемонстрировать им отсутствие нарушений.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее даже американские СМИ признали - Вашингтон сам провоцирует Москву по данному соглашению.