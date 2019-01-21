Мэй предложит британскому парламенту альтернативный план Brexit

СЕГОДНЯ 05:43 2019-01-21T06:00:15+03:00

Премьер расскажет депутатам о шагах своего правительства по выходу из тупика в переговорах с ЕС

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В понедельник, 21 января, британский премьер Тереза Мэй выступит в парламенте. Она представит депутатам альтернативный план выхода Соединенного Королевства из Евросоюза и расскажет, какие шаги намерено предпринять ее правительство, чтобы вывести из тупика переговоры с ЕС по условиям Brexit.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, после сокрушительного провала в Палате общин, отклонившей предложенный премьером вариант соглашения с Евросоюзом, кабинет министров Терезы Мэй стал готовить запасной план. Ожидается, что голосование в парламенте по новому документу состоится через восемь дней после того, как глава правительства представит его депутатам.

Напомним, Палата общин отвергла законопроект об условиях Brexit с рекордным перевесом в 230 голосов. Это самое крупное поражение британского правительства в парламенте за последние 95 лет. Против плана Терезы Мэй проголосовали 432 британских парламентария, поддержали же документ только 202 депутата. Теперь шансов на «мягкий» выход Соединенного Королевства из ЕС в конце марта этого года почти не остается. Среди основных возможных сценариев развития событий: «жесткий» выход из ЕС, то есть без соглашения, или отмена Brexit.

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