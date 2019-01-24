2019-01-24T10:25:38+03:00
Общество

Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault

Один из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров работал в корпорации более двадцати лет
Татьяна СЫКОВА
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Новость об отставке Гона подтвердили в министерстве финансов Франции.Новость об отставке Гона подтвердили в министерстве финансов Франции.Фото: REUTERS
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Карлос Гон готовится завершить карьеру во французской автомобилестроительной корпорации Renault, в которой он работал более двадцати лет. Новость о громкой отставке подтвердили в министерстве финансов Франции.

«Карлос Гон только что подал в оставку», - заявил глава ведомства Брюно Ле Мер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В 1996 года Гон стал исполнительным директором Renault. Затем его перевели в Nissan, где он получил известность как «убийца расходов», сумев наладить работу компании он вывел ее из глубокого кризиса. Являлся президентом и генеральным директором компаний Renault и Nissan, главой стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

В 2012 году он стал самым высокооплачиваемым том-менеджером в Японии, заработав более 12 миллионов долларов. Еще 9 миллионов евро в это же время он получил за работу в Renault.

Последний год стал не самым успешным для блистательного топ-менеджера. В Японии его обвинили в многолетних финансовых махинациях - сокрытии доходов, уклонении от налогов, а также использовании им и его подчиненными активов компании в личных целях.

В четверг Renault готовит собрать совет директоров для того, чтобы обсудить замену Гону, который смог бы ослабить напряженные отношения с партнером по альянсу - компанией Nissan, сообщает Reuters.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Карлос Гон и еще один член совета директоров компании Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября. По данным токийской прокуратуры, Гон занижал собственные доходы для уклонения от уплаты налогов.

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