Израильские военные попали под обстрел близ границы с Сирией
Небольшой отряд израильских военнослужащих попал под обстрел близ сирийской границы в ночь на четверг, 24 января. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны еврейского государства.
Известно, что инцидент произошел в темное время суток в анклаве близ сирийского пограничного заграждения. Неизвестные злоумышленники открыли огонь по солдатам, в результате те были вынуждены были произвести ответные выстрелы.
Сведений о пострадавших с израильской стороны не поступало. Кто именно стрелял в солдат, в заявлении ведомства также не уточняется, передает газета Jerusalem Post.
Напомним, что несколькими днями ранее Израиль нанес ракетные удары по территории Сирии. Целью атаки были иранские подразделения сил специального назначения "Аль-Кудс".
Сайт kp.ru писал о том, что в ответ на столь агрессивные действия в Дамаске призгрозили нанести удар по аэропорту Тель-Авива.