Израильские военные попали под обстрел близ границы с Сирией

СЕГОДНЯ 13:35 2019-01-24T13:37:03+03:00

С израильской стороны потерь не было Фото: REUTERS

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Небольшой отряд израильских военнослужащих попал под обстрел близ сирийской границы в ночь на четверг, 24 января. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны еврейского государства.

Известно, что инцидент произошел в темное время суток в анклаве близ сирийского пограничного заграждения. Неизвестные злоумышленники открыли огонь по солдатам, в результате те были вынуждены были произвести ответные выстрелы.

Сведений о пострадавших с израильской стороны не поступало. Кто именно стрелял в солдат, в заявлении ведомства также не уточняется, передает газета Jerusalem Post.

Напомним, что несколькими днями ранее Израиль нанес ракетные удары по территории Сирии. Целью атаки были иранские подразделения сил специального назначения "Аль-Кудс".

Сайт kp.ru писал о том, что в ответ на столь агрессивные действия в Дамаске призгрозили нанести удар по аэропорту Тель-Авива.