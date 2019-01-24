2019-01-24T13:37:03+03:00
Политика

Израильские военные попали под обстрел близ границы с Сирией

Солдаты были вынуждены открыть ответный огонь по неустановленным противникам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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С израильской стороны потерь не былоС израильской стороны потерь не былоФото: REUTERS
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Небольшой отряд израильских военнослужащих попал под обстрел близ сирийской границы в ночь на четверг, 24 января. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны еврейского государства.

Известно, что инцидент произошел в темное время суток в анклаве близ сирийского пограничного заграждения. Неизвестные злоумышленники открыли огонь по солдатам, в результате те были вынуждены были произвести ответные выстрелы.

Сведений о пострадавших с израильской стороны не поступало. Кто именно стрелял в солдат, в заявлении ведомства также не уточняется, передает газета Jerusalem Post.

Напомним, что несколькими днями ранее Израиль нанес ракетные удары по территории Сирии. Целью атаки были иранские подразделения сил специального назначения "Аль-Кудс".

Сайт kp.ru писал о том, что в ответ на столь агрессивные действия в Дамаске призгрозили нанести удар по аэропорту Тель-Авива.

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