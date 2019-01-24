Путин обсудил с Мадуро ситуацию в Венесуэле

СЕГОДНЯ 20:06 2019-01-24T20:26:44+03:00

В ходе телефонного разговора президент РФ выразил уверенность в том, что конфликт в боливарианской республике спровоцирован извне

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В четверг, 24 января, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

В частности, в ходе этой беседы глава нашего государства выразил поддержку законным властям боливарианской республики, а также заявил о том, что конфликт в стране спровоцирован извне. При этом российский лидер «подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права».

Кроме того, Путин высказался за мирное урегулирование конфликта в рамках действующей конституции.

В свою очередь президент Венесуэлы «дал свои оценки опасного развития событий в стране в последние дни» и поблагодарил РФ за принципиальную позицию, сообщает сайт Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 23 января, председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо на фоне многотысячных протестов объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Причем многие государства, в том числе и США, практически сразу признали Гуаидо временным главой боливарианской республики.