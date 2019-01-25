2019-01-25T12:11:52+03:00
Политика

В МИД России заявили о катастрофических последствиях военного сценария в Венесуэле

По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, политический кризис в Венесуэле должен быть разрешен посредством диалога
Александр ДЖУМАЕВ
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что конфликт между политическими силами в Венесуэле должен быть разрешен посредством диалогаЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что конфликт между политическими силами в Венесуэле должен быть разрешен посредством диалогаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что конфликт между политическими силами в Венесуэле должен быть разрешен посредством диалога. Российский дипломат также отметил, что возможное иностранное вмешательство во внутренние дела страны может иметь катастрофические последствия.

«Сторонам, оппозиции и власти, в Венесуэле должен быть дан еще один шанс продолжить диалог", - сказал замглавы МИД РФ. "Я знаю, что [ситуация] драматична. Но что из этого? Только ли из-за этого другие страны должны вмешиваться и думать о применении военной силы? Я думаю, что это только усугубит кризис», - заявил Рябков в интервью телеканалу CNN.

По словам дипломата, в настоящий момент существует вероятность военного вмешательства в венесуэльский кризис со стороны США. «Мы предостерегаем всех, не только США, но и другие страны, которые могут разделять такие идеи, от подобного рода действий. Применение военной силы будет катастрофичным. Это будет еще одним сильным потрясением для международной системы», - заявил Рябков, комментируя возможность иностранной интервенции в страну.

Ранее сайт kp.ru сообщал о принесении президентской присяги спикером венесуэльского парламента Хуаном Гуайдо, который является лидером противников действующего главы государства. В ответ на это решение Николас Мадуро заявил, что действия Гуайдо являются попыткой США организовать в стране государственный переворот, после чего разорвал дипломатические отношения с Соединенными Штатами. В Вашингтоне от ответных шагов воздержались, однако заявили о жесткой реакции на любые посягательства на американских дипломатов, находящихся в стране.

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