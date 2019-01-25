Тимошенко официально стала кандидатом в президенты Украины

СЕГОДНЯ 18:46 2019-01-25T18:49:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 25 января, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала кандидатом на пост президента страны лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

22 января украинская партия "Батькивщина" официально выдвинула своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом на пост президента страны. Политик заявила, что в случае победы на выборах не будет рассматривать войну в Донбассе как прибыльный бизнес.

Кроме Тимошенко, сегодня Центризбирком зарегистрировал кандидатом в президенты лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, внефракционного депутата украинского парламента Дмитрия Добродомова, депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Аркадия Корнацкого и кандидата от "Оппозиционного блока - партия мира и развития" Александра Вилкула, экс-спикера Рады Александра Мороза.

"ЦИК зарегистрировал меня кандидатом в президенты Украины. Я иду, чтобы побеждать и навести порядок в стране. Достаточно хаоса, бардака и безнадежности. Жизнь одна, и украинцы должны прожить ее достойно, обеспеченно и безопасно. Украине - радикальные перемены к лучшему", - написал Ляшко на своей странице в Facebook.

На данный момент официально зарегистрированы 19 претендентов на пост главы государства.

Напомним, что президентская избирательная кампания официально стартовала на Украине 31 декабря. По последним опросам, лидером президентского рейтинга является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 19,3% тех, кто определился с выбором. Зеленский занимает второе место (12,9%), за ним следует лидер объединения «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко (11,6%). Выборы президента Украины намечены на 31 марта.

Актер и шоумен Владимир Зеленский подал документы в ЦИК, но пока не получил официальной регистрации. Партия «Слуга народа» в понедельник, 21 января, приняла единогласное решение о выдвижении его кандидатуры на должность президента.