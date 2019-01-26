2019-01-26T02:09:37+03:00
Политика

Гуаидо заявил, что не собирается разговаривать с Мадуро

Самозваный «врио президента» Венесуэлы готов обсуждать с главой государства только «прекращение узурпации»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страныСпикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страныФото: REUTERS
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Самозваный «врио президента» Венесуэлы – спикер Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо – заявил, что не собирается вести переговоры с действующим главой Боливарианской республики Николасом Мадуро.

«Я хотел решения конфликта, но режим решил насмехаться таким образом. Я хочу дать ясно понять режиму и миру — никто не пойдёт на фальшивый диалог», - объявил он на пресс-конференции в Каракасе.

Хуан Гуаидо добавил, что может обсудить с Николасом Мадуро только «прекращение узурпации».

«Это единственная тема для обсуждения, другой нет. Прекращение узурпации, переходное правительство и свободные выборы», - приводит его слова испанский телеканал 24 Horas.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Мадуро заявил, что готов на любых условиях и в любое время встретиться с Гуаидо, провозгласившим себя временным президентом Венесуэлы.

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