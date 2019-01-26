Гуаидо заявил, что не собирается разговаривать с Мадуро

СЕГОДНЯ 02:00 2019-01-26T02:09:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Самозваный «врио президента» Венесуэлы – спикер Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо – заявил, что не собирается вести переговоры с действующим главой Боливарианской республики Николасом Мадуро.

«Я хотел решения конфликта, но режим решил насмехаться таким образом. Я хочу дать ясно понять режиму и миру — никто не пойдёт на фальшивый диалог», - объявил он на пресс-конференции в Каракасе.

Хуан Гуаидо добавил, что может обсудить с Николасом Мадуро только «прекращение узурпации».

«Это единственная тема для обсуждения, другой нет. Прекращение узурпации, переходное правительство и свободные выборы», - приводит его слова испанский телеканал 24 Horas.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Мадуро заявил, что готов на любых условиях и в любое время встретиться с Гуаидо, провозгласившим себя временным президентом Венесуэлы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двоевластие в Венесуэле: лидер оппозиции провозгласил себя президентом, а Мадуро не намерен сдаваться

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в среду, 23 января, объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Начнется ли в Венесуэле кровавая гражданская война

В среду в Боливарианской Республике случилось неординарное событие - там появился второй президент. Правда «новый» глава государства не был избран, а провозгласил себя сам. Им стал Хуан Гуаидо - председатель оппозиционной Национальной ассамблее. КП разбирается. что значит появление еще одного главы государства и почему он может ввергнуть страну в пучину насилия (подробности).

КСТАТИ

Кто оплатит трэш в Венесуэле?

Владимир ВОРСОБИН

То что Венесуэла – опасный для России балаган, я убедился год назад во время путешествия по этой стране (подробности).