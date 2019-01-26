2019-01-26T16:12:07+03:00
В мире

Мария Захарова прокомментировала ультиматум европейских стран Венесуэле

Ранее Франция и Испания заявили, что готовы признать Хуано Гуаидо президентом, если в стране не будет выборов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Официальный представитель МИД РФ, Мария Захарова, прокомментировала заявления стран ЕС о готовности признать Хуано Гуаидо президентом Венесуэлы.

- Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время, - подчеркнула Захарова.

Ранее Испания и Франция заявили о готовности признать Хуана Гуаидо, если в течение восьми дней в Венесуэле не будет объявлено о проведении выборов.

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