Мария Захарова прокомментировала ультиматум европейских стран Венесуэле
Ранее Франция и Испания заявили, что готовы признать Хуано Гуаидо президентом, если в стране не будет выборов
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Официальный представитель МИД РФ, Мария Захарова, прокомментировала заявления стран ЕС о готовности признать Хуано Гуаидо президентом Венесуэлы.
- Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время, - подчеркнула Захарова.
Ранее Испания и Франция заявили о готовности признать Хуана Гуаидо, если в течение восьми дней в Венесуэле не будет объявлено о проведении выборов.