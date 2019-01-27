2019-01-27T07:45:53+03:00
Политика

Военный атташе Венесуэлы в США открестился от Мадуро и признал президентом Гуаидо

Полковник Хосе Луис Сильва призвал представителей Вооруженных сил страны последовать его примеру
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах полковник Хосе Луис СильваВоенный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах полковник Хосе Луис СильваФото: REUTERS
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Военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах полковник Хосе Луис Сильва перешел на сторону оппозиции. Он объявил о разрыве отношений с правительством Николаса Мадуро и признании «временным президентом» своей страны Хуана Гуаидо.

«Будучи военным атташе в США, я не признаю Николаса Мадуро в качестве президента Венесуэлы», - цитирует его заявление издание El Nuevo Herald.

Полковник выразил «приверженность плану действий исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо, который может покончить с узурпацией исполнительной власти, инициировать переходный период к новому правительству и проведению свободных и прозрачных выборов». Он также сообщил, что «подавляющее большинство дипломатов Венесуэлы в США считают так же».

Кроме того, Хосе Луис Сильва призвал всех представителей Вооруженных сил Боливарианской республики последовать его примеру – отречься от правительства Мадуро и перейти на сторону самопровозглашенного «главы государства».

Стоит отметить, что это заявление полковник Сильва делал, сидя за столом своего рабочего кабинета в посольстве Каракаса в Вашингтоне, при этом присутствовали журналисты американских СМИ.

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