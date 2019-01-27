2019-01-27T16:18:34+03:00
Политика

Дмитрий Песков рассказал, к чему приведут экономические инициативы Синдзо Абэ

По словам пресс-секретаря президента РФ, между Россией Японии может быть заключен мирный договор
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Дмитрий Песков рассказал, к чему приведут экономические инициативы Синдзо АбэДмитрий Песков рассказал, к чему приведут экономические инициативы Синдзо АбэФото: REUTERS
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Дмитрий Песков рассказал, к чему в итоге могут привести предложенные премьер-министром Японии Синдзо Абэ экономические инициативы. Пресс-секретарь Владимира Путина считает, что между Японией и Россией будет заключен мирный договор.

- Премьер Абэ - политик, который обладает политической смелостью. Именно Абэ выдвинул те экономические инициативы, которые приведут к усилению партнёрства и заключению договора в дальнейшем, - подчеркнул Песков.

Напомним, в ноябре прошлого года в Сингапуре состоялась встреча на высшем уровне между Путиным и Абэ. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана, Хабомаи и только после этого заключение мирного договора, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писало том, что в Москве прошел митинг против передачи Японии Курильских островов. Участниками акции стали члены движений, которые не входят в список зарегистрированных политический партий в России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал возможную передачу Японии части Курильских остров. Во время трансляции на сайте kp.ru политик заявил, что такой исход возможен лишь в случае, если Токио признает итоги Второй мировой войны.

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