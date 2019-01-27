2019-01-27T19:30:07+03:00
В мире

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о признании Гуайдо новым главой Венесуэлы

Политик отметил, что страна "присоединилась к Соединенным Штатам, Канаде, большинству латиноамериканских и европейских стран"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о признании Хуано Гуайдо президентом Венесуэлы. Политик выступил со специальным видеообращении в Facebook.

- Сегодня Израиль присоединяется к Соединенным Штатам, Канаде, большинству латиноамериканских и европейских стран. Я объявляю сегодня, что мы признаем новое руководство Венесуэлы, - подчеркнул Нетаньяху.

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