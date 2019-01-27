Стали известны первые приметы грабителя, который украл картину из Третьяковской галереи

СЕГОДНЯ 21:11 2019-01-27T21:11:27+03:00

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В интернете опубликованы первые приметы похитителя картины из Третьяковской галереи.

Итак, по словам очевидцев, возраст грабителя около 23-25 лет, славянской внешности, глаза карие, волосы русые.

Особая примета похитителя: огромная голова с высоким лобом и острыми скулами. Был одет в синие джинсы и темно-синюю водолазку.

В полиции на данный момент составляют подробный фоторобот грабителя.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что из Третьяковской галереи на глазах посетителей неизвестный украл картину Куинджи "Ай-Петри". Грабитель подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся в неизвестном направлении.

В интернете появились первые комментарии очевидцев с места происшествия. По их словам, грабитель был одет просто: "рубашка ботанская и штанишки, как работник музея". Тем самым, по словам посетителей Третьяковки, он не привлек никакого к себе внимания и смог спокойно похитить картину, притворившись сотрудником галереи.