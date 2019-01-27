Пропавшая из Третьяковки картина Куинджи застрахована на 12 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 21:13 2019-01-27T21:13:10+03:00

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Картина знамнеитого художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», пропавшая из Третьяковской галереи, застрахована на 12 млн руб.

Ранее стало известно, что директор департамента музеев Минкультуры России, Владислав Кононов, официально подтвердил информацию о пропаже из Третьяковской галереи в Москве картины А.Куинджи «Ай-Петри.Крым».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что из Третьяковской галереи неизвестный на глазах посетителей украл картину Куинджи. Неизвестный мужчина подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся. похищение было совершено таким образом: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся. Посетители галереи были абсолютно уверены, что это сделал сотрудник музея. Только позже стало известно, что случилась самая настоящая кража.

"Рубашка ботанская и штанишки как у сотрудника музея": посетители Третьяковки и не думали, что вор может так запросто унести картину. В социальных сетях появились первые комментарии очевидцев по поводу резонансной кражи знаменитой картины Куинджи.