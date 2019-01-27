Очевидец о пропаже картины из Третьяковки: "Спустя 10 минут прибежала бабуля и смотритель с обычным патрульным в телогрейке"

СЕГОДНЯ 23:10 2019-01-27T23:10:14+03:00

Очевидец о пропажи картины из Третьяковки: "Спустя 10 минут прибежала бабуля и смотритель с обычным патрульным в телогрейке" Фото: СОЦСЕТИ

Полотно Куинджи украли прямо перед носом у посетителей и сотрудников галереи

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Один из очевидцев резонансной кражи картины художника Куинджи рассказала о том, как происходило похищение полотна из Третьяковской галереи. Комментарии посетительницы Третьяковки были опубликованы в Telegram-канале "Музейный сноб".

- Подошли с Феликсом посмотреть на горы Куинджи и прямо при нас ее украл мужик. Спустя 10 минут, прибежала бабуля смотритель с гайцом в телогрейке (обычный патрульный) к месту преступления.

Парень, одет был просто, рубашка ботанская и штанишки, как работник музея, с покерфейс выражением лица бодрым шагом подошел к картине и снял со стены, - комментирует девушка.

Посетительница музея также отметила, что как и сотрудники Третьяковки, она не смогла понять, что в нескольких шагах от нее находится грабитель.

- Мы и другие посетители, смотревшие как раз на картину даже понять ничего не смогли, криков нет, может работник меняет картину, а вор спокойно заходит за колонну, вынимает картину из рамки и уходит, - удивленно комментирует посетительница галереи.

Девушка заметила, что только через пару минут пришло осознание того, что полотно было украдено.

- Только через минуту-две приходит осознание, что картина украдена, появляется встревоженная охрана и охающая смотрительница соседнего зала. Самый смешной момент ограбления, стоявший рядом со мной парень удивленно говорит: «А что, так можно было?», - иронизирует посетительница Третьяковки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в интернете появились первые комментарии очевидцев с места происшествия.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину Куинджи

Из инженерного корпуса Третьяковской галереи похители картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». По словам очевидцев, похищение было совершено таким образом: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся (подробности).

КСТАТИ

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Кража века! Иначе и не назовешь. В Третьяковской галерее днем в воскресенье украли картину Архипа Куинджи. Все произошло в Инженерном корпусе, который находится в Лаврушенском переулке, - там сейчас проходит выставка знаменитого пейзажиста (подробности).

РЕАКЦИЯ

"Рубашка ботанская и штанишки как у сотрудника музея": посетители Третьяковки и не думали, что вор может так запросто унести картину

В социальных сетях появились первые комментарии очевидцев по поводу резонансной кражи знаменитой картины Куинджи. Судя по всему, люди были ошарашены профессионализмом неизвестного грабителя и отсутствием своевременной реакции сотрудников галереи (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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По словам посетителей, возле пустого места не было даже смотрителя, а загораживать пространство при помощи стульев и подручных средств стали намного позже (подробности).