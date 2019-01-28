Жена Башара Асада успешно перенесла операцию по удалению опухоли
Супруга президента Сирии Башара Асада благополучно перенесла операцию по удалению раковой опухоли на груди, сообщает администрация сирийского лидера на своей официальной странице в Twitter.
«Госпожа Асма аль-Асад продолжает лечение по поводу злокачественной опухоли. Операция на груди, проведённая в военном госпитале, прошла успешно», - говорится в сообщении, проиллюстрированном снимком первой леди Сирии за работой.
Напомним, как писал сайт kp.ru, онкологическое заболевание у 42-летней Асмы аль-Асад обнаружили летом прошлого года. К счастью, рак диагностировали на ранней стадии, поэтому шансы на полное выздоровление достаточно велики. Она проходит лечение в центральном госпитале Дамаска.
Стоит отметить, что сама Асма Асад (в девичестве Асма Фаваз аль-Ахрас) всю жизнь находится в окружении медиков: она родилась в Лондоне в семье врача, а ее муж Башар Асад по образованию тоже врач.
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Семь лет войны и лишений не смогли сломать президента Сирии Башара Асада. Он не сбежал, не увез семью, ни разу не опустил руки - даже тогда, когда казалось, что все кончено. В Сирии уверены - это потому что его супруга Асма Асад всегда была рядом. Худая, хрупкая 42-летняя женщина взяла на себя самую сложную работу - смотреть в глаза детям и женам погибших солдат. Она постоянно навещала семьи героев, ездила в госпитали, школы и детские сады. Устраивала благотворительные вечера, поддерживала и успокаивала. И вот теперь поддержка понадобилась ей самой (подробности).