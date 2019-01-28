2019-01-28T03:25:57+03:00
В мире

Жена Башара Асада успешно перенесла операцию по удалению опухоли

Асму аль-Асад прооперировали в военном госпитале, теперь она продолжает лечение
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Асма аль-Асад. Фото: Twitter/ Syrian PresidencyАсма аль-Асад. Фото: Twitter/ Syrian Presidency
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Супруга президента Сирии Башара Асада благополучно перенесла операцию по удалению раковой опухоли на груди, сообщает администрация сирийского лидера на своей официальной странице в Twitter.

«Госпожа Асма аль-Асад продолжает лечение по поводу злокачественной опухоли. Операция на груди, проведённая в военном госпитале, прошла успешно», - говорится в сообщении, проиллюстрированном снимком первой леди Сирии за работой.

Напомним, как писал сайт kp.ru, онкологическое заболевание у 42-летней Асмы аль-Асад обнаружили летом прошлого года. К счастью, рак диагностировали на ранней стадии, поэтому шансы на полное выздоровление достаточно велики. Она проходит лечение в центральном госпитале Дамаска.

Стоит отметить, что сама Асма Асад (в девичестве Асма Фаваз аль-Ахрас) всю жизнь находится в окружении медиков: она родилась в Лондоне в семье врача, а ее муж Башар Асад по образованию тоже врач.

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Семь лет войны и лишений не смогли сломать президента Сирии Башара Асада. Он не сбежал, не увез семью, ни разу не опустил руки - даже тогда, когда казалось, что все кончено. В Сирии уверены - это потому что его супруга Асма Асад всегда была рядом. Худая, хрупкая 42-летняя женщина взяла на себя самую сложную работу - смотреть в глаза детям и женам погибших солдат. Она постоянно навещала семьи героев, ездила в госпитали, школы и детские сады. Устраивала благотворительные вечера, поддерживала и успокаивала. И вот теперь поддержка понадобилась ей самой (подробности).

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