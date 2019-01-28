2019-01-28T12:48:33+03:00
Происшествия

Подозреваемый в похищении картины Куинджи отрицает свою вину

Правоохранители допросили мужчину, который выкрал полотно "Ай-Петри. Крым" прямо с выставки [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Задержанный 31-летний житель ПодмосковьяЗадержанный 31-летний житель ПодмосковьяФото: скриншот с видео
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Мужчина, подозреваемый в краже картины известного русского художника Архипа Куинджи, полностью отрицает свою причастность к преступлению. Соответствующее заявление он сделал во время допроса, проведенного сразу после задержания.

Напомним, что операция состоялась в поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья. Силовики нагрянули в квартиру 31-летнего мужчины, который попал в объективы камер видеонаблюдения во время кражи картины "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.

Задержание и допрос вора, укравшего картину из Третьяковской галереи.

Ранее сайт kp.ru публиковал видео, на котором отчетливо видно, как один из посетителей подходит к размещенному на стене полотну, снимает его с креплений и спокойно покидает зал. Все это происходит на глазах у множества свидетелей, которые просто не поняли, что произошло. Сигнализация не сработала, охранников и смотрителей на месте инцидента не было.

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908

Сам задержанный теперь утверждает, что уже не помнит о событиях того дня, и вообще - он не виновен. По словам мужчины, он никогда не нарушал закон и не привлекался ни по каким статьям. Однако достоверно известно, что в конце прошлого года его уже задерживали за хранение наркотиков. На момент совершения нового преступления житель Подмосковья находился под подпиской о невыезде.

Видео с подозреваемым в краже картины в Третьяковке.

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